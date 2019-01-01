إدارة نادي صن داونز الجنوب أفريقي تُخفض أسعار تذاكر مباراة الأهلي

الأهلي يلتقي غداً أمام الفريق الجنوب أفريقي خارج الديار في ذهاب دور ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

فيسبوك تويتر ماجد جزر

قررت إدارة نادي صن داونز الجنوب أفريقي تخفيض أسعار تذاكر مباراة الأهلي المرتقبة في الثالثة عصر غد السبت في ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال الإفريقي.

الأهلي يلتقي غداً أمام الفريق الجنوب أفريقي خارج الديار في ذهاب دور ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

الموقع الرسمي للأهلي أشارت إلى أن سعر تذاكر المباراة تم طرحه بقيمة 100 راند (عملة جنوب إفريقيا) قبل أن يتم تخفيضها إلى 20 راند فقط.

وتستهدف إدارة النادي الجنوب إفريقي تحفيز الجماهير للحضور بكثافة لملعب المباراة، لتحقيق نتيجة إيجابية.

💢- باكا لاعب صن داونز سيكون منافسًا لفريقه السابق #الأهلي، عندما يلعب الفريقين غدًا السبت في دوري أبطال إفريقيا.#إفريقيا_مع_جول pic.twitter.com/DjUdr74RPs — جول مصر (@goaleg) April 5, 2019

وفي الإطار نفسه قررت إدارة النادي فتح أبواب الملعب مجاناً للجماهير بشرط ارتداء القميص الأصفر الذي يرمز إلى لون قميص صن داونز حيث يسبق المباراة احتفالية خاصة بالنادي.

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وفي سياق أخر، هطلت الأمطار بغزارة شديدة صباح اليوم الجمعة علي بريتوريا بجنوب إفريقيا وذلك قبل 24 ساعة من مباراة الأهلي وصن داونز المقرر لها الثالثة عصر غدٍ السبت على ملعب لوكاس موريبي في ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال الإفريقي.