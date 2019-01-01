إدارة نادي الاتحاد السعودي توقع اتفاقية مع تويتر

وقعت إدارة نادي اتحاد جدة السعودي اتفاقية اليوم مع موقع التواصل الاجتماعي الشهير "تويتر"

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وقعت إدارة نادي اتحاد جدة السعودي اتفاقية اليوم مع موقع التواصل الاجتماعي الشهير "تويتر"، وذلك خلال فعالية "تويتر فرونتس"، التي تقام لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

إدارة العميد الاتحادي أصدرت صباح اليوم بياناً صحفياً جاء فيه : "في إطار الخطط الموضوعة لتنمية وتفعيل موارد النادي لتحقيق عوائد مالية تساهم في تغطية المصروفات، وقع مجلس الإدارة عقد الشراكة الاستراتيجية مع منصة التواصل الاجتماعي تويتر".

وأضاف البيان الاتحادي : "سيتم الاستفادة من المحتوى الذي يتم إنتاجه من المركز الإعلام لتحقيق عوائد مالية لخزينة النادي".

وفي هذا الإطار علق رئيس لجنة الاستثمار والتسويق بنادي الاتحاد قائلاً : "الشراكة مع تويتر جاءت في المقام الأول بسبب الشعبية الكبيرة التي يتمتع بها النادي، وتفاعل جماهيره المميز عبر مواقع التواصل الاجتماعي".

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يُذكر أن نادي الاتحاد تنتظره مواجهة هامة اليوم في منافسات دوري أبطال آسيا، حيث سيواجه الفريق نادي لوكوموتيف الأوزبكي في ثالث مباريات دور مجموعات البطولة.