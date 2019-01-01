إدارة ريال مدريد تختار الحارس الأساسي للموسم المقبل

من يحمي عرين الملكي؟

فيسبوك تويتر هيثم محمد

تحدثت تقارير صحفية إسبانية عن أن إدارة ريال مدريد قررت أن البلجيكي تيبو كورتوا سيكون هو الحارس الأساسي للفريق الموسم المقبل.

ولم يشارك كورتوا أساسياً مع مدريد منذ عودة زين الدين زيدان مدرباً للفريق إلا في لقاء رايو فايكانو الأخير، وكان الاعتماد على كيلور نافاس.

وذكرت "آس" أن إدارة ريال مدريد أخبرت كورتوا بأنه سيكون الحارس الأساسي للفريق بالموسم المقبل رغم تفضيل زيدان لنافاس مؤخراً.

ريال مدريد يحسم التعاقد مع يوفيتش

فاسكيز يقترب من الرحيل عن صفوف ريال مدريد

وأشارت الصحيفة أن القرار قد يدفع نافاس لمغادة الفريق الملكي في الصيف المقبل، مع بقاء أندية البريميرليج كواجهة محتملة.

وأكدت الصحيفة رحيل نافاس إذا عاد ليكون احتياطياً لكورتوا، خصوصاً وأنه كان قريباً من المغادرة في يناير وقت كان البلجيكي من يلعب.

ويلعب ريال مدريد مساء الأحد مع فياريال ضمن منافسات الليجا الإسبانية.