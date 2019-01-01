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إدارة الوصل تقرر تجديد عقدي عبد الرحمن والبلوشي

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رغم عدم مشاركته الموسم الماضي إلا قليل
أحمد رفعت    فيسبوك      تويتر

قررت إدارة نادي الوصل الإماراتي، تجديد التعاقد مع عبد الرحمن علي، مدافع الفريق، لمدة 3 مواسم مقبلة.

ولم يقدم عبد الرحمن المستوى الجيد خلال الفترة الماضية، ولكن إدارة الوصل قررت تجديد عقده.

وأشارت تقارير صحفية إلى أنه بالرغم من انخفاض معدل مشاركات عبد الرحمن علي مع الوصل، إلا وأن إدارة ناديه قررت تجديد عقده.

صاحب الـ26 عامًا شارك مع الوصل في 13 مباراة فقط، خلال موسم 2018/2019.

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إدارة اوصل قررت تجديد عقد عبد الرحمن علي، بالإضافة لزميله حمد البلوشي لمدة 3 سنوات مقبلة.

ولم يشارك حمد البلوشي هو الآخر في الموسم الماضي، سوى في 772 دقيقة طوال الموسم الماضي.

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