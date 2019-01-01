إدارة الهلال تتفق على تجديد عقد عموري

فيسبوك تويتر ماجد جزر

كشفت تقارير صحفية مقربة من نادي الهلال السعودي عن وجود رغبة لدى النادي برئاسة محمد بن فيصل في تجديد عقد الدولي الإماراتي عمر عبدالرحمن "عموري".

عموري كان قد أنضم لنادي الهلال لمدة موسم واحد، ولكنه تعرض لإصابة قوية بداية الموسم غاب على أثرها عن الفريق.

وبحسب مصادر صحيفة "الشرق الأوسط" فأن هناك اتفاق بين إدارة الهلال وعموري على تجديد عقد الأخير مع الفريق.

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وأضافت التقارير أن عموري يرى أنه لم يقدم للهلال أي شيء في ظل إصابته بالرباط الصليبي مع بداية الموسم مما حرم النادي من خدماته.

إذا قلت الشلهوب، ستقول ـــــــــــــــــــــــــــ؟ 👀 pic.twitter.com/HYUaA5lbVA — موقع قول السعودي (@GoalSA) April 4, 2019

جماهير الزعيم كانت قد أعلنت عن رغبتها في استمرار لاعب بحجم وإمكانات عمر عبد الرحمن بمثابة المكسب الكبير، وبالتالي تعويض الغياب المحتمل للاعب محمد الشلهوب الذي سيدخل عامه الأربعين في الموسم المقبل.