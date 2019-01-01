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إدارة النصر تسعى للتعاقد مع الصيعري أو عسيري

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إدارة العالمي ترغب في دعم الخط الأمامي للفريق النصراوي من أجل دعم قائمة الفريق

ماجد جزر    فيسبوك      تويتر

أكدت تقارير صحفية محلية، وجود اهتمام من قبل إدارة نادي النصر السعودي في دعم الفريق بمهاجم محلي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وبحسب التقارير فأن إدارة العالمي تستهدف التعاقد مع مهاجم من الثنائي محمد الصيعري لاعب الحزم، أو مهند عسيري مهاجم الأهلي الحالي.

إدارة العالمي ترغب في دعم الخط الأمامي للفريق النصراوي من أجل دعم قائمة الفريق التي ستشارك في النسخة الجديد من دوري أبطال آسيا.

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التقارير أكدت أن إدارة النصر تعمل على حسم صفقة الصيعري أو عسيري عبر ناديهما خلال الأيام القليلة المقبلة كونها ستضطر إلى التعاقد مع مهاجم غير سعودي في حال فشل التعاقد مع مهاجم محلي.

وفي سياق أخر، ينتظر التشكيل الأساسي للفريق قرار المدير الفني هيلدر في تدريب اليوم الثلاثاء، سواء المشاركة بالعناصر الأساسية من عدمه في مباراة الجندل عصر يوم الخميس المقبل ضمن مباريات الدور 64 من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين.

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