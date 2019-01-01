إدارة النصر تسعى للتعاقد مع الصيعري أو عسيري

إدارة العالمي ترغب في دعم الخط الأمامي للفريق النصراوي من أجل دعم قائمة الفريق

فيسبوك تويتر ماجد جزر

أكدت تقارير صحفية محلية، وجود اهتمام من قبل إدارة نادي النصر السعودي في دعم الفريق بمهاجم محلي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وبحسب التقارير فأن إدارة العالمي تستهدف التعاقد مع مهاجم من الثنائي محمد الصيعري لاعب الحزم، أو مهند عسيري مهاجم الأهلي الحالي.

إدارة العالمي ترغب في دعم الخط الأمامي للفريق النصراوي من أجل دعم قائمة الفريق التي ستشارك في النسخة الجديد من دوري أبطال آسيا. اختيارات المحررين تحليل | لماذا اختار جروس ضم بوطيب، وكيف سيفيد الزمالك؟

جول 25 - حسين الشحات: لا سقف لطموحاتي وهذا هدفي الأفضل مع العين

جول 25 - حمدي نوح: النني يحتاج للخروج من آرسنال في يناير وواثق من عودته

جول 25 - نبيل معلول: صلاح الأفضل في 2018 ومعلول سيعود أفضل من السابق

التقارير أكدت أن إدارة النصر تعمل على حسم صفقة الصيعري أو عسيري عبر ناديهما خلال الأيام القليلة المقبلة كونها ستضطر إلى التعاقد مع مهاجم غير سعودي في حال فشل التعاقد مع مهاجم محلي.

إليكم تشكيل الجولة الخامسة عشر من الدوري السعودي للمحترفين، من اللاعب الأبرز خلال هذه الجولة؟🤔 pic.twitter.com/jLrC662rAq — موقع قول السعودي (@GoalSA) December 31, 2018

وفي سياق أخر، ينتظر التشكيل الأساسي للفريق قرار المدير الفني هيلدر في تدريب اليوم الثلاثاء، سواء المشاركة بالعناصر الأساسية من عدمه في مباراة الجندل عصر يوم الخميس المقبل ضمن مباريات الدور 64 من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين.