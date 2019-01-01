إدارة النصر تستفسر عن الموعد النهائي للسوبر السعودي

طلب رسمي من إدارة العالمي لرئيس اتحاد كرة القدم السعودي

تقدمت إدارة نادي النصر السعودي بطلب رسمي لاتحاد كرة القدم السعودي، من أجل الاستفسار عن الموعد النهائي المحدد لمباراة كأس السوبر المحلية.

وجاء طلب النادي العاصمي بعد ساعات من تصريحات رئيس الاتحاد ياسر المسحل، والتي أشار خلالها إلى أن مباراة كأس السوبر التي ستجمع النصر بالتعاون، ستقام مطلع العام الجديد.

واكتفى الرئيس بالتأكيد أنها أن ستقام في شهر يناير 2020، لكن دون الكشف عن اليوم، وهو ما دفع إدارة العالمي للاستفسار عنه.

وجاء نص البيان الذي نشره حساب النصر عبر منصته على "تويتر" على النحو الأتي "بعثت إدارة النصر مساء اليوم الأحد خطابًا رسميًا للاتحاد السعودي لكرة القدم تطلب فيه تحديد موعد إقامة مباراة الفريق الأول في كأس السوبر السعودية، والتي سيلاقي فيها نادي التعاون الشقيق".

وختم البيان "وذلك حرصًا من إدارة النادي على ترتيب برنامج الفريق الأول في الموسم الرياضي".

الأمور لا تسير بشكل جيد مع المهاجم المغربي 😐👇 pic.twitter.com/Q6fGKUjClB — موقع قول السعودي (@GoalSA) September 29, 2019

تجدر الإشارة إلى أن النصر سيخوض مباراة كأس السوبر باعتباره بطل دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، بينما ظفر التعاون بكأس خادم الحرمين الشريفين على حساب العميد الاتحادي بهدفين لهدف في المباراة النهائية.