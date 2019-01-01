إدارة القادسية تُطالب النصر بباقي مستحقات عبد الرحمن العبيد والسهلاوي في الصورة

وجود مفاوضات شفهية بين رئيس نادي القادسية مساعد الزامل، ورئيس نادي النصر سعود السويلم، لحل هذا الأمر

فيسبوك تويتر ماجد جزر

أوضحت تقارير صحفية سعودية وجود ضغط من قبل مسؤولي نادي القادسية السعودي على إدارة النصر من أجل الحصول على باقي مستحقات اللاعب عبد الرحمن العبيد.

وقالت تقارير صحفية مقربة من نادي القادسية وجود مفاوضات شفهية بين رئيس نادي القادسية مساعد الزامل، ورئيس نادي النصر سعود السويلم، لحل هذا الأمر.

وينتظر نادي القادسية الحصول على الدفعة الأخيرة من قيمة انتقال اللاعب عبد الرحمن العبيد، البالغة 8 ملايين ريال، بعد أن حان موعد تسليمها من نادي النصر.

يا هلا بديربي جدة🔥🔥، وقمة منتظرة بين #الشباب و #النصر، ضمن مباريات الجولة الثانية والعشرين من الدوري السعودي.🚀 pic.twitter.com/s2AFoeHzHg — موقع قول السعودي (@GoalSA) February 27, 2019

إدارة النصر كانت قد تعاقدت مع اللاعب في منتصف يناير من العام الماضي 2018 بين رئيس نادي القادسية معدي الهاجري والمالك رئيس النصر السابق مقابل قرابة 24 مليون ريال.

تقارير كشفت أن إدارة النصر تدرس عرض اللاعب السابق محمد السهلاوي ليوقع لناديه السابق كهاو حتى نهاية الموسم، على أن يوقع عقداً احترافياً في الصيف المقبل، مقابل أن يتم خفض المستحقات المالية من النادي العاصمي لنظيره الشرقاوي.

الشباب يتفوق على النصر في مباريات دوري المحترفين السعودي

وأوضحت التقارير أن هذا المبدأ غير مفضَّل لدى إدارة القادسية الراغبة في الحصول على سيولة مالية وليس تدعيم صفوف الفريق بلاعبين.