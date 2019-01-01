إدارة الزمالك توفر طائرة خاصة للسفر إلى الجزائر

الزمالك يبحث عن الفوز للتأهل

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

يسعى مجلس إدارة نادي الزمالك، لتوفير طائرة خاصة لبعثة الفريق الأبيض، والتي ستسافر إلى الجزائر لمواجهة نصر حسين داي الجزائري.

الزمالك سيواجه نصر حسين داي يوم 17 مارس الجاري في الجزائر، بالجولة السادسة والأخيرة، ضمن منافسات دور المجموعات بكأس الكونفدرالية.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن إدارة الزمالك تسعى لتوفير طائرة خاصة، لتفادي الإرهاق، في ظل ضغط المباريات الذي سيواجهه خلال الفترة المقبلة.

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(@ZSCOfficial :📸) pic.twitter.com/ZaTwcOPCSX — جول مصر (@goaleg) March 4, 2019

الزمالك سيسافر إلى الجزائر، عقب انتهاء مباراته أمام المقاولون العرب، والمقرر لها يوم 14 مارس الجاري.

الزمالك كان قد حقق الفوز على بترو أتليتكو الأنجولي بهدف دون رد، جعله يحتل المركز الثالث في المجموعة الرابعة برصيد 5 نقاط.

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ويتصدر المجموعة الرابعة فريق نصر حسين داي بـ7 نقاط، ويحتل جور ماهيا المركز الثاني بـ6 نقاط، وبترو أتليتكو الأخير بـ4 نقاط.