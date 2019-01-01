إدارة الزمالك تكافئ فريق الشباب بعد الفوز على الأهلي

مكافآت من إدارة الزمالك لفريق 97 بعد الفوز في ديربي الشباب

فيسبوك تويتر محمد عماد

أعلن أمير مرتضى منصور المشرف العام على قطاع الكرة بالزمالك عن صرف مكافآت مادية للاعبي فريق الشباب من مواليد 1997، وذلك بعد الفوز على الأهلي بثلاثية نظيفة ضمن مباريات بطولة الجمهورية.

في نفس السياق حرص لاعبا الفريق الأول فرجاني ساسي ومحمود علاء على صرف مكافأة مادية لفريق الناشئين، لتشجيعهم بعد الفوز.

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أهداف المباراة أحرزها أحمد مدبولي في الدقيقة الحادية والعشرين وكريم رأفت في الدقيقة الثالثة والعشرين، ثم محمد عنتر في الدقيقة الرابعة والستين.

وكانت المباراة قد شهدت أيضًا تألقًا غير عادي من لاعب الزمالك أحمد عادل ميسي، ومشاركة محمد عنتر ومحمد إبراهيم من الفريق الأول.

على الجانب الآخر تألق حارس مرمى النادي الأهلي مصطفى شوبير نجل الحارس المعتزل والإعلامي الحالي أحمد شوبير، في التصدي لأكثر من كرة خطيرة من لاعبي نادي الزمالك.