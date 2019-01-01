إدارة الاتحاد تعرض 14 مليون ريال للتعاقد مع عبدالفتاح آدم

إدارة العميد تسعى لحسم الصفقة خلال الـ48 ساعة المقبلة

فيسبوك تويتر ماجد جزر

كشفت تقارير صحفية عن تقديم إدارة الاتحاد عرضًا إلى نظيرتها في التعاون لشراء عقد المهاجم عبدالفتاح آدم خلال الميركاتو الصيفي المُقبل.

التقارير أشارت إلى أن عرض نادي الاتحاد للتعاقد مع عبدالفتاح آدم وصل إلى 14 مليون ريال سعودي.

الأسطورة ماجد عبدالله يطمئن الجميع على حالته الصحية 🙏



💢نجم النصر السابق كان قد سقط على رأسه من السلم بمنزله لكنه الآن بحالة صحية جيدة وقام بطمئنة الجميع عبر حسابه بتويتر 📱🐦 pic.twitter.com/S86Ow1EI3s — موقع قول السعودي (@GoalSA) May 21, 2019

صحيفة "الرياض" بحسب مصادرها أشارت إلى أن إدارة العميد تسعى لحسم الصفقة خلال الـ48 ساعة المقبلة.

وتأمل إدارة الاتحاد في التعاقد مع اللاعب من أجل تعويض غياب اللاعب فهد المولد بعد ظهور العينة الايجابية للاعب في مباراة فريقه أمام النصر الشهر الماضي.

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التقارير أكدت عدم دخول إدارة العالمي في مفاوضات اللاعب حتى الآن بشكل رسمي بالرغم من مطالبات المدرب البرتغالي روي فيتوريا.