إدارة الاتحاد تستهدف تجديد تعاقد سييرا

يمتلك المدير الفني التشيلي بندًا في عقده يسمح لإدارة الاتحاد في تمديد التعاقد معه

فيسبوك تويتر ماجد جزر

كشفت تقارير صحفية مقربة من نادي الاتحاد عن رغبة إدارة النادي في تجديد تعاقدها مع المدير الفني التشيلي لويس سييرا.

إدارة الاتحاد الحالية برئاسة لؤي ناظر كان قد استعادت المدير الفني التشيلي وتعاقده معه لمدة موسم ونصف.

ويمتلك المدير الفني التشيلي بندًا في عقده يسمح لإدارة الاتحاد في تمديد التعاقد معه لمدة موسم إضافي وهو ما تطمح إليه إدارة العميد.

التعاون 🆚 الاتحاد



🏆 نهائي #كأس_خادم_الحرمين_الشريفين

🏟️ استاد الملك فهد الدولي

⏱️20.30 بتوقيت مكة المكرمة



الاتحاد يريد تحقيق اللقب الثاني على التوالي، والتعاون يبحث عن اللقب الغائب منذ 29 عامًا ✔️ pic.twitter.com/RdKQTparFl — موقع قول السعودي (@GoalSA) May 2, 2019

سييرا يُقدم أداءً مميزًا رفقة الاتحاد وقاد الفريق إلى تعديل وضعه في بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بعد تواجده في مناطق الهبوط طوال الموسم.

وبعد عدة اجتماعات إدارية داخل البيت الاتحادي، تقرر التجديد للتشيلي لمدة موسم إضافي، بتفعيل بند التمديد ليصبح سييرا مرتبطًا بعقد مع الأصفر الجداوي في الموسمين المقبلين.

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ويقود سييرا الفريق الاتحادي اليوم في مباراة نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين أمام نادي التعاون في المباراة التي تجمع الفريقين على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض.