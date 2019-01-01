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إدارة الاتحاد تستهدف تجديد تعاقد سييرا

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يمتلك المدير الفني التشيلي بندًا في عقده يسمح لإدارة الاتحاد في تمديد التعاقد معه
ماجد جزر    فيسبوك      تويتر

كشفت تقارير صحفية مقربة من نادي الاتحاد عن رغبة إدارة النادي في تجديد تعاقدها مع المدير الفني التشيلي لويس سييرا.

إدارة الاتحاد الحالية برئاسة لؤي ناظر كان قد استعادت المدير الفني التشيلي وتعاقده معه لمدة موسم ونصف.

ويمتلك المدير الفني التشيلي بندًا في عقده يسمح لإدارة الاتحاد في تمديد التعاقد معه لمدة موسم إضافي وهو ما تطمح إليه إدارة العميد.

سييرا يُقدم أداءً مميزًا رفقة الاتحاد وقاد الفريق إلى تعديل وضعه في بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بعد تواجده في مناطق الهبوط طوال الموسم.

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وبعد عدة اجتماعات إدارية داخل البيت الاتحادي، تقرر التجديد للتشيلي لمدة موسم إضافي، بتفعيل بند التمديد ليصبح سييرا مرتبطًا بعقد مع الأصفر الجداوي في الموسمين المقبلين.

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ويقود سييرا الفريق الاتحادي اليوم في مباراة نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين أمام نادي التعاون في المباراة التي تجمع الفريقين على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض.

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