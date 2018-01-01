إدارة الاتحاد تستهدف التعاقد مع إيفرتون ريبيرو
ماجد جزر فيسبوك تويتر
كشفت تقارير صحفية محلية عن دخول إدارة نادي الاتحاد في مفاوضات جادة مع اللاعب البرازيلي إيفرتون ريبيرو لاعب فلامينجو البرازيلي.
ويمتلك اللاعب تجربة سابقة في الشرق الأوسط، وبالتحديد مع النادي الأهلي الإماراتي ومن ثم عاد الى الدوري البرازيلي.
وتبلغ القيمة السوقية للاعب البرازيلي 7 ملايين يورو بحسب موقع "ترانسفير ماركت"، ومن المنتظر أن تصل قيمة العرض الاتحادي إلى ما يُقرب من هذه القيمة.
وتتحرك إدارة العميد حالياً بكل قوة من أجل ضم بعض اللاعبين الأجانب خلال الميركاتو الشتوي، وذلك من أجل تعديل المسار.
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من جهة أخرى وقعت الإدارة على مخالصة مالية مع الظهير الأيسر البرازيلي كارلیتو، لتنتهي علاقته رسميًا مع النادي.