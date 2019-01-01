إدارة الاتحاد تُحفز الجماهير على حضور مباراة نهائي كأس خادم الحرمين

الاتحاد يواجه التعاون الخميس المقبل على ملعب مدينة الملك فهد الدولي بالرياض

فيسبوك تويتر ماجد جزر

أعلنت إدارة نادي الاتحاد تحفيز جماهير الفريق على حضور مباراة نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين التي يخوضها الفريق أمام نادي التعاون.

الاتحاد يواجه التعاون الخميس المقبل على ملعب مدينة الملك فهد الدولي بالرياض، بعدما حسم كلا الفريقين تواجدهم في مباراة النهائي.

📝 إدارة النادي توجه بتسيير حافلات للجماهير الراغبة في حضور نهائي أغلى الكؤوس.#انا_الاتحاد pic.twitter.com/JhZpGnUFVc — نادي الاتحاد السعودي (@ittihad) April 30, 2019

وقال الاتحاد في بيان رسمي : "نزولاً عند رغبة الجماهير الاتحادية الوفية الراغبة في حضور المباراة النهائية لكأس خادم الحرمين الشريفين لدعم ومؤازرة الفريق من ملعب المباراة، قرر مجلس إدارة النادي تسيير حافلات من مدينة جدة لنقل الجماهير (مجاناً) إلى مدينة الرياض".

وأضاف البيان : "سيتم استقبال الجماهير لتسجيل بياناتهم بعد مغرب اليوم في أكاديمية الإتحاد فقيه لكرة القدم بمقر النادي (البوابة الجنوبية)، مع ضرورة إحضار أصل الأوراق الثبوتية، علماً بأن المغادرة سوف تكون مساء يوم غدٍ الأربعاء".

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من جهته، أكد رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد السعودي المهندس لؤي هشام ناظر على أهمية ودور الجماهير في دعم الفريق سواء القادمة من جدة أو المتواجدة في منطقة الرياض وكافة مدن المملكة في هذا اللقاء الكبير.