إدارة الأهلي تنهي أزمة "التشيكي" من أجل تفادي الإيقاف

الأهلي صاحب المركز الثالث في ترتيب الدوري السعودي

تمكنت إدارة أهلي جدة السعودي من تفادي الإيقاف خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة من تسجيل أي صفقة جديدة للفريق.

وتلقت إدارة الراقي بعض الإنذارات من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بشأن تأخر دفعة من صفقة الروماني نيكولاي ستانسيو لاعب سبارتا براج السابق.

أهلي جدة يقدم مستوى مميز رفقة السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق، بعد توليه مهمة التدريب للمرة الثالثة.

ووفقًا لما نشرته صحيفة "الرياضية" السعودية، اليوم الإثنين، أن الدفعة المتأخرة تبلغ 14 مليون ريال سعودي، أي ما يقرب من 3 ملايين دولار.

وأشارت الصحيفة أن أحمد الصائغ رئيس نادي أهلي جدة، توصل لاتفاق ودي مع اللاعب بشأن الدفعة المتأخرة وإنهاء الأزمة.

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وأكدت التقارير أن سباراتا براج أرسل خطاب إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم يؤكد إنهاء الأزمة وتلقيهم المبلغ وإغلاق القضية نهائيًا.

ويحتل الأهلي المركز الثالث في ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، برصيد 20 نقطة بعد مرور 10 جولات.