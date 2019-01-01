إخلاء سبيل روسيل بعد عامين في السجن بتهمة غسيل الأموال
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أعلنت المحكمة الإسبانية العليا إخلاء سبيل رئيس برشلونة السابق، ساندرو روسيل، بعد 643 يومًا في السجن بتهمة غسيل الأموال.
روسيل متهم بغسيل 20 مليون يورو من الاتحاد البرازيلي لكرة القدم.
روسيل: أنا في السجن بسبب برشلونة
وذكرت الوكالة الإسبانية أنّ المحكمة قررت إخلاء سبيل رئيس برشلونة السابق دون كفالة على أن يحضر جميع جلسات المحاكمة في قضيته ويترك عنوانه ورقم تليفونه ولا يغادر البلاد.
إنييستا يتحدث في حوار خاص لجول عن لاعبي برشلونة الجدد، ميسي وأشياء أخرى.. 🎙️— جول العربي - Goal (@GoalAR) February 27, 2019
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وقال روسيل أثناء المحاكمة: "لا أخفي شيئَا، أنا بريء من هذه التهم كما أنّ كل ممتلكاتي معروفة لدى الحكومة ولن أهرب من البلد مهما حدث".
جدير بالذكر أنّ العقوبة المتوقعة حال أدين روسيل تصل إلى السجن فترة تتراوح بين 10 إلى 15 عامًا.