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إحصائية.. بوجبا قدم في 3 مباريات مع سولشاير ما لم يقدمه مع مورينيو طيلة الموسم

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Getty Images
بوجبا يسجل 3 أهداف في 3 مباريات مع سولشاير، أكثر من ما سجله في 17 مباراة مع مورينيو

 

يوسف حمدي    فيسبوك      تويتر

حقق النجم الفرنسي بول بوجبا في آخر 3 مباريات رقمًا من حيث عدد الأهداف ضعف ما حققه منذ بداية الموسم، في رقم يوضح الفارق بين فاعليته مع مورينيو وبين ما يعيشه في الفترة الحالية مع سولشاير.

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وكان بول بوجبا قد دخل في مشاكل مع المدرب السابق للشياطين الحمر جوزيه مورينيو، مما تسبب في ظهوره بشكل شاحب مع الفريق خلال الموسم الحالي.

ونجح بوجبا في تسجيل هدفين في شوط المباراة الأول من المباراة التي تجمع مانشستر يونايتد بضيفه بورنموث، والتي تقام على ملعب أولدترافورد.

وبهدفي اليوم، يرفع بوجبا رصيده من الأهداف مع الفريق في بطولة الدوري إلى 6 أهداف، سجل منهم النجم الفرنسي 4 أهداف في آخر 3 مباريات، تلك التي خاضها الفريق تحت إمرة المدرب سولشاير.

وتشير هذه الإحصائية إلى تسجيل بول بوجبا لهدفين فقط في 17 مباراة خاضها مع المدرب جوزيه مورينيو، وتسجيله لضعف هذا العدد في 3 مباريات فقط، مما يبعث برسالة شديدة اللهجة لمورينيو بأن مشكلة بوجبا لم تكن فيه.

وكسر بوجبا رقمه الشخصي لعدد الأهداف المسجلة في موسم واحد، حيث سجل 6 أهداف الموسم الماضي كاملًا، و 5 أهداف في الموسم قبل الماضي، ووصل إلى 7 أهداف هذا الموسم.

يذكر أن المدرب أولى جونار سولشاير قد حقق انتصارين مع مانشستر يونايتد خلال المبارتين الماضيتين، وها هو في الطريق نحو انتصار ثالث.

 

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