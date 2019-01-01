ما هي إحصائيات ليونيل ميسي في ركلات الجزاء؟

يتولى الأرجنتيني ليونيل ميسي مسئولية لعب ركلات الجزاء لفريق برشلونة ، ولكن بعد الركلة الأخيرة التي أضاعها في الدوري، هل يجب أن يستمر في تسديدها؟

أضاع ليونيل ميسي ركلة جزاء جديدة في الدوري الإسباني في مباراة بلد الوليد في منتصف شهر فبراير الماضي، لتثار الشكوك مجدداً حول قدرة البرغوث الأرجنتيني على التهديف من علامة الجزاء خاصةً وأنه يخفق فيها بشكل كبير مع المنتخب الأرجنتيني مثلما فعل في بطولة كوبا أمريكا من قبل والتي كانت سبباً في أن تكون تلك اللعبات هي الوحيدة التي لا يعتبر ليو هو الأفضل فيها في العالم.

على الرغم أن إضاعة ركلة جزاء ليست دلالة قاطعة على أنه سئ في تسديدها، فما هي إحصائيات ليونيل ميسي فيها مع فريقه برشلونة؟ مقارنةً بمنافسه الوحيد في العالم وهو البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب ريال مدريد سابقاً ويوفنتوس الإيطالي حالياً؟ هذا ما سنعرفه في هذا التقرير.

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ما هي إحصائيات ليونيل ميسي في ركلات الجزاء؟

يعتبر ليونيل ميسي هو المسدد الأول لركلات الجزاء في فريق برشلونة وكان قد قام بتسديد 90 ركلة في كل من بطولتي الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا، ناجحاً في تسجيل 68 منها أي بنسبة 75.56%، لا يُعد ليو من نوعية اللاعبين الذين يهدروا الكثير من هذه الركلات "مع ناديه على الأقل" حيث أضاع أربع ضربات فقط ( إثنان منهما في القائم وتم صد 10) طيله مسيرته مع البارسا في كلا المسابقتين.

لم تثير ركلة الجزاء التي أضاعها ضد بلد الوليد في فبراير الماضي الكثير من الجدل لأنه كان قد سجل واحدة في الشوط الأول لتنتهي المباراة بفوز العملاق الكتالوني بهدف نظيف، على الرغم من إهداره لها ولكن فالفيردي لم يبدو قلقاً بخصوص ذلك وصرح قائلاً: لا، أنا لست متوتراً، كنت واثقاً من تسجيله لكلتا الضربتين، الرهان على ليونيل آمن، كان بإمكانه تسجيل المزيد من الأهداف أيضاً.

على الصعيد الدولي لا يملك ميسي إحصائيات جيدة مع المنتخب الأرجنتيني بعد أن أضاع ركلة جزاء مع التانجو امام تشيلي في نهائي كوبا أمريكا 2016 ليخسر ثالث نهائي له في البطولات الكبرى، وقد تأثر ميسي للغاية بتسببه في خسارة بلاده للقب ليقرر الاعتزال دولياً قبل أن يتراجع عن ذلك بسبب المطالبات الشعبية بعودته مجدداً، وقام بتلبية النداء في نهاية المطاف.

ضربات الجزاء العدد ضربات الجزاء التي سجلها بنجاح* 68 ضربات الجزاء التي ارتطمت بالقائم 2 ضربات الجزاء التي تم صدها 16 ضربات الجزاء التي ضاعت 4 المجموع 90 نسبة ضربات الجزاء الناجحة 75.56%

* في الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا فقط

ما هي إحصائيات رونالدو في ركلات الجزاء؟

يملك البرتغالي كريستيانو رونالدو المنافس الأزلي للأرجنتيني ليونيل ميسي إحصائيات أفضل من نجم برشلونة عندما يتعلق الأمر بركلات الجزاء، حيث قام بتسديد 92 ركلة رفقة فريقه السابق ريال مدريد ونجح في إحراز 79 منها بنسبة 85.87%، ولكن الدون لعب ركلات جزاء أكثر وأضاع أقل من ليو، حيث تم التصدي لما يقرب من 10 ركلات فقط من قبل حارس المنافس.

على الرغم من إطلاق لقب "بينالدو" على رونالدو في إشارة إلى أن أغلب أهدافه من ركلات جزاء ولكن من المنطقي أن تكون سبب التسمية هي قدرته على التسجيل منها بكفاءة كبيرة، وهو ما جعله المسدد الأول لها مع منتخب البرتغالي على غرار ميسي مع الأرجنتين، وأخرها كانت ركلة الجزاء ضد إسبانيا في كأس العالم 2018 في روسيا.

ضربات الجزاء العدد ضربات الجزاء التي سجلها بنجاح* 79 ضربات الجزاء التي ارتطمت بالقائم 1 ضربات الجزاء التي تم صدها 10 ضربات الجزاء التي ضاعت 2 المجموع 92 نسبة ضربات الجزاء الناجحة 85.87%

*في الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا فقط