إحصائيات كأس أفريقيا - نيجيريا تواصل السقوط وتضاعف الأهداف العكسية

أبرز أرقام مباراة نيجيريا والجزائر في نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية

فيسبوك تويتر بلال محمد

حقق المنتخب النيجيري، رقماً سلبياً تاريخياً له بعد خروجه من كأس الأمم الأفريقية، على يد المنتخب الجزائري من نصف نهائي البطولة.

وخسر المنتخب النيجيري، من نظيره الجزائري بهدفين لهدف في الوقت القاتل من اللقاء، في المباراة التي جمعت بينهما على استاد القاهرة.

سنستعرض معاً بشكل سريع، أبرز الأرقام التاريخية من اللقاء وفقاً لشبكة أوبتا للإحصائيات.

الجزائر ستلعب مباراتها النهائية الثالثة في تاريخ كأس الأمم الأفريقية، بعد نهائي نسخة 1980 وحينها خسرت من نيجيريا بثلاثية، ونسخة 1990 عندما حققت البطولة بعد الفوز على نيجيريا بهدف دون رد.

المنتخب النيجيري، تم إقصائه خمس مرات من آخر ست مشاركات له في نصف نهائي البطولة، بعدما كان قد تأهل في ستة من أصل سبعة لعبها من قبل ذلك.

وشهدت النسخة الحالية من البطولة، أربعة أهدفاً عكسية مساوية للنسخة الثلاث السابقة، بواقع هدفين في نسخة 2017، وهدف في نسخة 2015، وهدف في نسخة 2013.

وتحدد طرفي مباراة الختام🏆



السنغال 🆚 الجزائر

🗓️ 19 يوليو

⌛️22:00 بتوقيت مكة المكرمة

🏟 ستاد القاهرة



كل التوفيق لمحاربي الصحراء🙏#إفريقيا_مع_جول pic.twitter.com/QhBF1GFy1l — جول العربي - Goal (@GoalAR) July 14, 2019

وسجل رياض محرز آخر هدفين للمنتخب الجزائري، من خارج منطقة الجزاء في البطولة.

وساهم إيجالو هداف نيجيريا، في خمسة أهداف لمنتخب بلاده من أصل الـ 8 الذين تم تسجيلهم، بتسجيل أربعة وصناعة هدف، كما يحتل صدارة هدافي البطولة.