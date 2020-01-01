إحباط لريال مدريد وبرشلونة.. أوباميانج يقترب من التجديد لآرسنال

باتت مسألة وقت..

أكدت صحيفة "تلجراف" البريطانية أن بيير أوباميانج بات قاب قوسين أو أدنى من تمديد تعاقده رفقة فريقه الحالي آرسنال لمدة ثلاثة مواسم جديدة.

وينتهي عقد الدولي الجابوني في ملعب الإمارات في صيف 2021، وارتبط اسمه بالعديد من الأندية في الآونة الأخيرة على رأسها ريال مدريد وبرشلونة.

الأداء الاستثنائي الذي يقدمه أوباميانج هذا الموسم أجبر إدارة آرسنال على الخضوع لضغط الجماهير والصحافة وعرض أجر كبير لضمان بقائه في لندن.

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تلجراف أوردت أن المحادثات بين الطرفين قد وصلت إلى مراحل متقدمة للغاية وقد تحصل اللاعب وممثلوه على وعود شفهية بتلبية كافة رغباتهم.

العقد الجديد لأوباميانج سيغطي السنة المتبقية في عقده الحالي ويجعله يتقاضى ما يزيد عن 250 ألف جنيه استرليني أسبوعيًا، على أن يمتد حتى صيف 2023.

ميكيل أرتيتا، المدير الفني الحالي لآرسنال، كان أحد العوامل التي ساهمت في إتمام الاتفاق بعدما شعر أوباميانج بأن هناك مشروعًا حقيقيًا سيجعل النادي اللندني ينافس على العودة للمربع الذهبي مرة أخرى في الفترة المقبلة.

وسجل أوباميانج هذا الموسم بقميص آرسنال 29 هدفًا منهم 22 هدفًا على صعيد الدوري الإنجليزي جعلوه ثاني هدافي البطولة بعد جيمي فاردي، وثلاثة أهداف أخرى على صعيد الدوري الأوروبي.

أما الأربعة أهداف المتبقية فكانت في بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي وكانت سببًا رئيسيًا في تتويج آرسنال باللقب وضمان المشاركة الأوروبية الموسم المقبل، فصاحب الـ31 عامًا سجل هدفين في نصف النهائي أمام مانشستر سيتي وكرر الأمر نفسه في النهائي في شباك تشيلسي.

الجدير بالذكر أن برشلونة على وجه التحديد كان يضع أوباميانج كخياره الأول حال فشل التعاقد مع لاوتارو مارتينيز هذا الصيف، بينما أبدى اللاعب نفسه في أكثر من مناسبة رغبته في الالتحاق بريال مدريد لتحقيق حلم الطفولة.

كما تجدر الإشارة أيضًا إلى أن برشلونة قد حاول التعاقد مع أوبا في يناير الماضي لكن إدارة آرسنال وقفت حائلًا أمام الأمر، وقد ربطت الصحافة الإسبانية قبلها اسمه بريال مدريد بعد فشل الثنائي يوفيتش ودياز في خلافة كريم بنزيما.