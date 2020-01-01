إجماع من مدربي النصر والأهلي على صعوبة مواجهتهما في دوري أبطال آسيا!

ثقة من الطرفين في قدرتهما على العبور..

اتفق فلادان ميلويفيتش، المدير الفني للأهلي، مع نظيره روي فيتوريا، المدير الفني للنصر، على أن مواجهة الفريقين في ربع نهائي دوري أبطال آسيا ستكون صعبة على الطرفين.

القرعة أسقطت الناديين السعوديين في مواجهة بعضهما البعض مساء الأربعاء المقبل على ملعب جاسم بن حمد بنادي السد بقطر، على أن يلتقي الفائز منهما بالفائز من باختاكور الأوزبكي وبرسبوليس الإيراني في نصف النهائي.

الأهلي، الذي عبر بصعوبة بوابة شباب أهلي دبي بركلات الترجيح، يكن مدربه تقديرًا كبيرًا للنصر، في الوقت الذي يؤمن مدرب العالمي بصعوبة مهمته لكن يثق في قدرات فريقه على تجاوز أي خصم.

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فلادان في تصريحات للصحافة بعد القرعة قال "جميع الفرق المشاركة في البطولة من الفرق القوية والمميزة ونكن لها كل الاحترام، نحن نعرف أن النصر فريق قوي ومواجهته ستكون صعبة".

كما أضاف "مباريات دوري أبطال آسيا تختلف عن المباريات المحلية بالطبع، سنحضر للمباراة بما يلزم وسنحاول أن نفوز بها ونصل إلى نصف النهائي".

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أما فيتوريا، فقال "سنبدأ للتحضير لمباراة الأهلي بدايةً من اليوم، لم نستعد بعد ولكننا نحافظ على الروتين التقليدي لدينا قبل كل مباراة".

وأتم "صحيح أن الأهلي فريق قوي ولديه لاعبين رائعين، المباراة ستكون مثل مباريات النهائي بالفعل، لكني أثق في جاهزية فريقي لمواجهة أي صعوبات".

الجدير بالذذكر أن المواجهة الأخيرة التي جمعت بين النصر والأهلي على الصعيد المحلي كانت في فبراير الماضي قبل جائحة كورونا وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما على صعيد بطولة الدوري.