إجراء تعديلات على مواعيد الجولة الـ22 بالدوري الإماراتي

كأس رئيس الدولة يتسبب في تغيير المواعيد

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أعلنت لجنة دوري المحترفين الإماراتي إجراء بعض التعديلات على مواعيد مباريات الجولة الـ22 من دوري الخليج العربي الإماراتي، بناءً على طلب القنوات الفضائية.

وأوضحت اللجنة أن التعديلات تشمل ثلاث مباريات في الفترة المسائية، حيث ترغب قناتي أبوظبي ودبي الرياضيتين في توفير تغطية تليفزيونية خاصة لنهائي كأس رئيس الدولة.

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وفقًا للتعديلات ستقام مواجهة الإمارات وشباب الأهلي في 5:55 من مساء يوم 24 من إبريل الجاري، فيما تقام مباراة اتحاد كلباء والشارقة في السادسة من مساء 26 من الشهر نفسه، وأخيرًا مواجهة بني ياس والعين في 6:05 من مساء يوم 27 من الشهر ذاته.

بينما تقرر أن تقام باقي مباريات الجولة في التوقيت المحدد مسبقًا لها بجدول المسابقة.

يذكر أن كأس رئيس الدولة من المقرر أن يجمع بين الظفرة وشباب الأهلي في 29 من إبريل الجاري.