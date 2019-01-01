إجراءات تأديبية منتظرة ضد إنجلترا وبلغاريا

عقوبات الاتحاد الأوروبي تنتظر إنجلترا وبلغاريا بسبب العنصرية وعدم الالتزام

يوسف حمدي تابعوه على تويتر

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم فتح تحقيق من أجل اتخاذ إجراءات تأديبية ضد إنجلترا وبلغاريا بسبب ما حدث في مباراتهما مساء أمس الإثنين.

ونجح المنتخب الإنجليزي في تحقيق انتصار عريض على حساب بلغاريا بستة أهداف مقابل لا شيء ضمن منافسات التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأوروبية 2020.

وتوقفت المباراة مرتين بسبب إطلاق جماهير بلغاريا لهتافات عنصرية ضد بعض لاعبي المنتخب الإنجليزي، الأمر الذي رفضه بوبوف قائد المنتخب البلغاري وتوجه لجماهير بلاده وطالبهم بوقف هذه الممارسات.

راشفورد يشكر قائد بلغاريا بسبب تصديه للعنصرية

ومن التهم الموجهة للاتحاد البلغاري لكرة القدم السلوك العنصري من قبل جماهيريه، سواء بالصافرات والهتافات أو التحية النازية، ورمي الزجاجات على اللاعبين وعلى أرض الملعب، والتصفير على النشيد الوطني لإنجلترا.

بينما وجهت تهم أخرى للاتحاد الإنجليزي لكرة القدم حول إرسال عدد غير كافٍ من المضيفين وفقًا لأنظمة الأمن والسلامة للاتحاد الأوروبي، فضلًا عن عدم احترام النشيد الوطني لبلغاريا كذلك.

يذكر أن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم قد هدد بالانسحاب من مباراة بلغاريا في حال قامت الجماهير البلغارية بتوجيه هتافات عنصرية للاعبي الأسود الثلاثة دون تدخل من حكم اللقاء أو من الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات رادعة ضد من قاموا بهذه الممارسات.