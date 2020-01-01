إثارة الكلاسيكو السعودي .. تصرف مصري كاد يحول الملعب إلى ساحة قتال | فيديو

أحداث ساخنة ومثيرة شهدتها مباراة الكلاسيكو بين الهلال والاتحاد.

افتقدنا أجواء الكلاسيكو السعودي، الذي كان يجمع بين الهلال والاتحاد، في ظل فترة التوقف التي يشهدها دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين، ضمن الإجراءات الاحترازية لتفادي انتشار فيروس كورونا المستجد.

دائمًا ما تشهد تلك المواجهات أحداثًا ساخنة، سواء بين الجماهير، أو بين اللاعبين على أرض الملعب، وهو ما يزيد من حلاوتها وإثارتها وهو ما ينتظره دائمًا الجمهور المتابع لتلك المباريات.

نعود إلى مباراة جمعت بين الهلال والاتحاد في الدوري السعودي موسم 2016-2017، وهي واحدة من أكثر مباريات الكلاسيكو سخونة بين الفريقين.

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الاتحاد كان متقدمًا بهدف دون رد، ومع بداية الشوط الثاني، بالتحديد في الدقيقة 56 استغل البرازيلي كارلوس إدواردو لاعب الهلال سقوط ياسين حمزة مدافع الاتحاد داخل منطقة الجزاء، ليسجل هدف التعادل لفريقه، وسط ذهول من جميع لاعبي الاتحاد.

تصرف إدواردو تسبب في استياء لاعبي الاتحاد، حيث قاموا بالاحتكاك به بقوة، بقيام عدنان فلاتة لاعب الاتحاد بالتعدي على اللاعب البرازيلي، اعتراضًا منه على عدم اللعب بروح رياضية، وذلك بإخراج الكرة وعدم استغلالها لتسجيل هدف التعادل للهلال.

وبعدها اشتعلت أجواء المباراة، ونجح نادي الهلال تسجيل الهدف الثاني، لتصبح النتيجة 2-1 لصالح الزعيم، وهو ما زاد احتقان لاعبي الاتحاد.

فهد المولد مهاجم الاتحاد أراد الانتقام بطريقة عنيفة من إدواردو، حيث تدخل معه في كرة مشتركة بشكل عنيف جدًا، مما دفع حكم المباراة بإشهار البطاقة الحمراء في وجه اللاعب.

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لاعبو الهلال حاولوا الاعتداء على أحد لاعبي الاتحاد، ولكن اللاعب المصري محمود كهربا تصدى لهم بشكل عنيف، ودخل في مشاجرة مع سلمان الفرج ونواف العابد.

بعد ذلك التصرف تدخل لاعبي الفريقين لإنقاذ المباراة من كارثة كانت ستحدث، حيث بدأ جميع اللاعبين في فقدان أعصابهم وكادت تتحول أرضية الملعب إلى ساحة قتال بين اللاعبين.

وبعدها احتوى اللاعبين الكبار الموقف، وانتهت المباراة بسلام، ولكن وسط احتقان بين المشجعين واللاعبين على أرضية الملعب.