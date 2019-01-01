إبراهيم حسن يقترب من العودة لتشكيل الزمالك أمام سموحة

الزمالك يواجه سموحة الأربعاء بالدوري المصري

عبده الليثي فيسبوك تويتر

قرر السويسري كريستيان جروس المدير الفني للزمالك، إعادة إبراهيم حسن، جناح الفريق لتشكيل الفريق أمام سموحة بالدوري المصري.

وكان حسن قد ابتعد عن تشكيل الزمالك خلال المباريات الأخيرة، أخرهم استبعاده من قائمة الأبيض أمام الأهلي في اللقاء الذي انتهى بالتعادل السلبي السبت الماضي.

ووفقًا لما نشرته تقارير صحفية مصرية، اليوم الثلاثاء، أن جروس مازال يفكر في إعادة إبراهيم حسن إلى قائمة الفريق أمام سموحة غدًا الأربعاء.

وأشارت التقارير أن جروس مازال حائرًا في الاستقرار على موقف اللاعب بضمه بديلًا أو ضمن التشكيل الأساسي للفريق أمام الفريق السكندري.

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ويواجه الزمالك نظيره سموحة، مساء الغد الأربعاء، على ملعب "بتروسبورت"، ضمن الجولة الـ24 من الدوري المصري الممتاز.