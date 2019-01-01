إبراهيم حسن يتحدي باسم مرسي بـ"البشعة" واللاعب يرد

سموحة قرر قطع إعارة مهاجم الزمالك، وحسام حسن يرفض ملاحقته قضائيًا

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

تحدى إبراهيم حسن؛ مدير الكرة بنادي سموحة السكندري، مهاجم الفريق أن يثبت صحة ما قاله حول قيام حسام حسن؛ المدير الفني للفريق، بإهانة الزمالك.

النادي السكندري أعلن إيقاف المهاجم وقطع إعارته، حيث انضم للفريق في يناير على سبيل الإعارة قادمًا من الزمالك، إثر قيامه بالدخول في مشادة مع مدرب الفريق، بعدما قام الأخير بإهانة الأبيض خلال مران الفريق، بحسب ما أكد المهاجم.

وقال مدير الكرة لسموحة، في تصريحاته لقناة "أون سبورت": "الموضوع لا يستحق الحديث عنه، وبعض لاعبي الفريق نفوا ما ردده اللاعب عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي دون تدخل منا، لكن باسم أراد استغلال مواجهة سموحة والزمالك ليظهر بطلًا أمام جمهور القلعة البيضاء".

وأضاف: "سأمنح باسم مليون جنيه، إذا أثبت أن ما قاله صحيحًا، أتحداه بتحدي البشعة، لو يقدر على إظهار حقيقة ما حدث".

يعتمد تحدي البشعة على وضع جمرة على لسان الشخص المراد معرفة صدقه من عدمه، وإذا احترق لسانًا، يكون مدانًا.

حسام حسن: مباراة الزمالك وسموحة تعبر عن حال الكرة المصرية

في الإطار نفسه، أوضح حسام حسن أنه رفض اللجوء للقضاء في أزمته مع مهاجم الزمالك، حيث قال: "باسم لم أراه منذ مواجهة وادي دجلة، حتى أنه لن يستطع التعامل مع لاعبي سموحة بعد ما فعله، أسألوا اللاعبين عما حدث، وأنا رفضت التعامل معه قضائيًا لأن تفكيره ضعيف".

ورد باسم، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، حيث كتب: "بعد تصريح مدير الكرة الذي يكذبني به … ماذا كان سبب رحيلكم عن النادي السابق؟، هل هي المؤامرة الكونية ضدكم أم لنفس الأسباب التي تنكرونها حاليًا؟".

وأكمل: "ردًا على المدرب .. أنا لعبت معه مباراة واحدة ولم اعترض على لعبي أو عدمه سواء معه أو مع غير، أنت تقول أنني أفتعل المشكلات منذ مجيئي، إذًا فماذا تفعل أنت؟، ولو على الرد قضائيًا، فأنا الذي من حقه أن يعمل محضرًا بعد سبك للدين والأم بعد كل مباراة وبشهود".

واختتم: "كل هذا حتى يحملونني الخسارة".

و رداً على المدرب .. انا لعبت معه ماتش واحد و عمرى ما اعترضت على لعبى او عدمه ( سواء معاه او مع غيره) ، حضرتك بتقول انى من ساعة ما جيت عامل مشاكل امال حضرتك عامل ايه .

و لو على الرد قضائياً ف انا الحقى اعمل محضر بعد سبك للدين والام بعد كل مباراة و بشهود . — Bassem Morsy (@BasemMorsy) ٣ أبريل ٢٠١٩

يذكر أن سموحة تلقى الهزيمة أمام الزمالك بهدف وحيد، على ملعب بتروسبورت، ضمن مؤجلات الجولة الـ24 من الدوري المصري الممتاز.

الفوز أعاد الفارس الأبيض إلى صدارة جدول الترتيب برصيد 57 نقطة بفارق نقطتين عن الأهلي، بينما تجمد رصيد سموحة عند النقطة 25 في المركز الـ16.