إبراهيم حسن: بيراميدز لا يريد حكامًا عرب.. نريد أوروبيين محترمين

بيراميدز واصل نزيف النقاط بتعادل ثاني على التوالي أمام الإنتاج

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أبدى إبراهيم حسن؛ مدير الكرة بنادي بيراميدز، استيائه من أداء طاقم الحكام التونسي بقيادة حرز المالكي، الذي أدار مباراة فريقه أمام الإنتاج الحربي، واصفًا أدائه بالكارثي.

وتعادل بيراميدز أمام الفريق الحربي بهدف لكل فريق، على ملعب السلام، ضمن الجولة الـ19 بالدوري الممتاز.

مدير الكرة قال، في تصريحاته لبرنامج "الماتش": "لا يوجد لدي ما أقوله، الحالات التحكيمية في المباراة صعبة للغاية، نحن لا نريد حكامًا عرب بعد اليوم بل نحتاج لحكام أوروبيين محترمين وعلى مستوى عالٍ، نريد أوروبيين في كل مبارياتنا من دول متقدمة مثل ألمانيا وإسبانيا وفرنسا".

عجلة التعادلات مازالت مستمرة، بيراميدز يتعادل للمرة الثانية على التوالى في الدوري. pic.twitter.com/WKioyu4qB5 — جول مصر (@goaleg) ١٥ يناير ٢٠١٩

وأضاف: "أمام الإنتاج طاقم التحكيم التونسي كان كارثة، هناك أكثر من كرة ليست تسلل وتم احتسابها تسلل، وكارثة أخرى باحتساب حكم الإنتاج رغم أنه تسلل وإلغاء هدف لنا وهو صحيح، بجانب التغاضي عن احتساب ضربة جزاء لنا واضحة وضوح الشمس".

إبراهيم حسن تابع موجهًا حديثه لاتحاد الكرة: "لا تفرض عليّ حكام تونسيين أو من النرويج وصربيا، أنا أريد أوروبيين مصنفين دوليًا، بيراميدز يدفع 25 ألف دولار من أجل حكام أجانب، لذلك لا تفرضوا علينا حكام بأعينهم".

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واعترض حسن كذلك على القيمة المادية التي يحصل عليها اتحاد الكرة نظير استقدام حكام أجانب، حيث أكمل: "بيراميدز يدفع 25 ألف دولار لو حكم غير عربي، ومن المفترض أنني أتعاقد مع اتحاد الكرة على استقدام حكام أجانب لي، لكنني لا أعلم هل استقدام حكام أجانب يستحق كل هذا المبلغ؟، استقدام حكام عرب يكلف خزينة بيراميدز 15 ألف دولار، نريد أن يحاسبنا اتحاد الكرة بالفواتير، وليس برسوم ثابتة".

واختتم: "على الرغم من كل هذه المبالغ إلا أنه في الأخير اتحاد الكرة يستقدم حكامًا أي كلام".

يذكر أن هذه هي المباراة الثانية على التوالي التي يتعادل بها بيراميدز، حيث تعادل قبلها أمام المصري البورسعيدي بثلاثية لكل فريق.

التعادل رفع رصيد كتيبة حسام حسن إلى النقطة 35 في المركز الثاني بفارق ست نقاط عن الزمالك صاحب الصدارة، وإن كان بيراميدز خاض مباراتين أكثر من الأبيض، بينما يأتي الإنتاج في المركز الخامس برصيد 27 نقطة.