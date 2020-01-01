إبراهيم القاسم يكشف حقيقة إيقاف الدوري السعودي خوفًا من كورونا

دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين وصل إلى الجولة الـ22، ويتبقى 8 جولات على نهاية المسابقة

علق إبراهيم القاسم، أمين عام اتحاد كرة القدم، على الأنباء التي أشارت إلى وجود اقتراح لإيقاف مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وفي تصريحات تلفزيونية قال القاسم أنه لا يوجد أي قرارات لإيقاف المسابقات المحلية، لافتًا إلى استمرار جميع المسابقات.

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وعبر تصريحات القاسم في برنامج " الديوانية " بالقنوات الرياضية السعودية قال : "لا يوجد أي قرار لإيقاف المسابقات المحلية.. جميع المسابقات مستمرة.. والـ"FIFA" لا علاقة له بإيقاف المسابقات المحلية ".

القاسم واصل تصريحاته : "قد نلجأ إلى تعديل روزنامة الدوري إذا تم تأجيل التصفيات في كامل القارات، والمنتخب الأول لن يقيم معسكر حالي".

وتسبب فيروس "كورونا" في تأجيل العديد من الفعاليات الرياضية حول العالم، مما جعل بعض التقارير تتحدث عن إمكانية تأجيل المسابقة المحلية السعودية.

كورونا يُحدد حكام ديربي الرياض وجماهير في المدرجات رغم الإيقاف – عناوين الصحف السعودية 13 مارس

يُذكر أن دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين وصل إلى الجولة الـ22، ويتبقى 8 جولات على نهاية المسابقة.