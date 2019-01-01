إبراهيم الزبيدي يدخل ضمن اهتمامات الأهلي السعودي لتعويض عبدالشافي

إدارة الأهلي وضعت اللاعب إبراهيم الزبيدي لاعب نادي التعاون ضمن قائمة الاهتمامات

فيسبوك تويتر ماجد جزر

أكدت تقارير صحفية سعودية رغبة إدارة النادي في دعم مركز الظهير الأيسر بلاعب محلي عقب رحيل المحترف المصري محمد عبدالشافي.

التقارير أشارت إلى أن إدارة الأهلي وضعت اللاعب إبراهيم الزبيدي لاعب نادي التعاون ضمن قائمة الاهتمامات.

وأشارت التقارير أن التفاوض مع إدارة التعاون لم يتم حتى الآن، وقد يشهد وجود إدارة جديدة للراقي مرحلة جديد من المفاوضات.

صحيفة "الرياضية" بحسب مصادرها أشارت إلى أن المفاوض الأهلاوي استفسر عن الزبيدي دون بلوغ مرحلة التفاوض مع ناديه بعد.

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فيما ذكرت مصادر أخرى، أن التعاون لم يتلقَّ حتى الآن أي اتصالات حول اللاعب، الذي مثَّل سابقًا أندية الوحدة، والنصر، ونجران، ويمتد عقده الحالي حتى صيف 2021.