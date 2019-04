إبراهيموفيتش يواصل التألق ويقود لوس أنجلوس للانتصار بثنائية على فيلادلفيا

استمر النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش لاعب فريق لوس أنجلوس جلاكسي في حالة التألق التي يمر بها بالدوري الأمريكي محرزًا هدفين في مواجهة فريقه الأخيرة.

جاء هذا في انتصار لوس أنجلوس ضمن لقاءات الجولة السابعة من الدوري الأمريكي على نظيره فيلادلفيا يونيون الذي يلعب في المجموعة الشرقية.

