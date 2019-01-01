إبراهيموفيتش يواصل التألق ويقود لوس أنجلوس للانتصار بثنائية على فيلادلفيا

النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش نجم فريق لوس أنجلوس جلاكسي يستمر في التألق بالدوري الأمريكي ويسجل ثنائية في فوز الفريق على فيلادلفيا يونيون.

فيسبوك تويتر علي رفعت

استمر النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش لاعب فريق لوس أنجلوس جلاكسي في حالة التألق التي يمر بها بالدوري الأمريكي محرزًا هدفين في مواجهة فريقه الأخيرة.

جاء هذا في انتصار لوس أنجلوس ضمن لقاءات الجولة السابعة من الدوري الأمريكي على نظيره فيلادلفيا يونيون الذي يلعب في المجموعة الشرقية.

وجاء الهدف الأول في الدقيقة الـ 27 من عمر اللقاء، عن طريق إبراهيموفيتش، قبل أن يضيف بنفسه الهدف الثاني في الدقيقة الـ 36 من ركلة

ورفع الفوز رفع رصيد فريق لوس أنجلوس للنقطة رقم 15 في المركز الثالث بجدول ترتيب المجموعة الغربية من الدوري الأمريكي.

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بينما تجمد رصيد فريق فيلادلفيا يونيون عند النقطة رقم 10 في المركز الخامس بجدول ترتيب المجموعة الشرقية من البطولة المحلية الأمريكية.

جدير بالذكر أن هدفي زلاتان رفعا من رصيده في جدول ترتيب هدافي البطولة للهدف السادس في المركز الثاني خلف كارلوس فيا نجم لوس أنجلوس.