إبراهيموفيتش ينصح كين بمغادرة توتنهام

تعرف على رأي إبراهيموفيتش في استمرار هاري كين مع توتنهام

نصح زلاتان إبراهيموفتيش، لاعب لوس أنجلوس جالاكسي، مهاجم توتنهام، هاري كين، بالرحيل عن صفوف السبيرز والانضمام لفريق آخر.

ريال مدريد يرغب في الحصول على خدمات هاري كين ولكن إدارة السبيرز حددت مبلغ 300 مليون يورو للتخلي عنه وهو مبلغ يصعب دفعه.

وقال مهاجم برشلونة وميلان السابق: "كين يقدم مستويات جيدة للغاية ووصل الآن لقمة تميزه ولذلك عليه بالرحيل عن توتنهام والبحث عن فرصة في نادي أكبر".

وتابع: "بهذه الطريقة لن يحقق كين أي شيئًا وحينما يلعب في مكان أفضل سيثبت نفسه بصورة حقيقة وهل هو لاعب قادر حقًا على صناعة الفارق أم يفضل اللعب للفرق المتوسطة".

"يجعل مهمة باقي اللاعبين أسهل عندما يكون في الملعب" 🗣️



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كين سجل 21 هدفًا في 33 مباراة لعبها خلال الموسم الجاري بجميع البطولات وينافس محمد صلاح وسيرجيو أجويرو على لقب الهداف.

واختتم: "ماوريسيو بوتشيتينو مدرب رائع في توتنهام ونجح في الاستفادة من الأسماء المطروحة، لكن الفريق لن يستطيع الاستمرار بهذا الشكل ويجب على كين الرحيل".

وحقق كين لقب هداف الدوري الإنجليزي مرتين في 2016 و2017 بجانب بطولة كأس العالم الأخيرة في روسيا والتي حقق فيها الإنجليز المركز الرابع.