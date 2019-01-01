إبراهيموفيتش ينتقد رونالدو: الانتقال إلى يوفنتوس ليس تحدياً

إبرا انتقد في الماضي رونالدو بسبب اختياره يوفنتوس

فيسبوك تويتر هيثم محمد

عاد النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش من جديد للحديث حول انتقال كريستيانو رونالدو ليوفنتوس ورفض وصف الأمر بالتحدي للاعب البرتغالي.

وتحدث السويدي في وقت سابق أنه لا يرى أي تحدي لرونالدو في انتقاله لفريق يسيطر على الكرة الإيطالية في السنوات السبع الأخيرة.

وقال إبرا في حوار مع "دازون": "لم أقل إن الصفقة ليست عظيمة، ولكن قلت إنها ليست تحدياً أن تلعب ليوفنتوس، يبدو أننا نختلف في تعريف كلمة تحدي".

وأضاف: "التحدي أن تأخذ فريقاً وتصعد به للقمة، ولكن يبقى الأمر عظيماً رؤية رونالدو في الكرة الإيطالية وهو ما يعيد لها الأنظار والاهتمام".

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وكشف زلاتان عن توقعاته لدوري الأبطال: "أظن العام الحالي الأمر مفتوح على كل الاحتمالات ولا يوجد مرشح بارز، سأشجع فرقي السابقة مانشستر يونايتد، بي إس جي، يوفنتوس وبرشلونة".

وختم: "إنتر خرج للأسف وميلان ليس هنا، لذا أتمنى أن واحداً من الأربعة الآخرين يتوج باللقب في نهاية المطاف".

ويلعب إبراهيموفيتش حالياً مع جالاكسي في الولايات المتحدة وهناك مفاوضات لتوليه منصب سفير ملف بلاده للألعاب الأوليمبية الشتوية 2026.