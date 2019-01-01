إبراهيموفيتش يقود لوس أنجلوس للفوز على هيوستن ويقترب من رقم قياسي

زلاتان إبراهيموفيتش نجم يونايتد وبرشلونة وميلان السابق يقترب من تحقيق رقم قياسي خاص عقب قيادة لوس أنجلوس للفوز على هيوستن.

فيسبوك تويتر علي رفعت

حقق فريق لوس أنجلوس جلاكسي الفوز على نظيره هيوستن دينامو بهدفين مقابل هدف وحيد في المباراة التي جمعت الفريقين بالدوري الأمريكي.

جاء هذا بعد أن افتتح التسجيل النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش في الدقيقة الـ 31 من عمر اللقاء بهدف من ركلة جزاء، لينتهي الشوط الأول بتلك النتيجة.

وحصل الضيوف هيوستن دينامو على ركلة جزاء مع بداية الشوط الثاني سجلها اللاعب ألبرت إليس في الدقيقة الـ 53 من عمر اللقاء.

وأضاف اللاعب دييجو بولينتا الهدف الثاني للفريق صاحب الأرض في الدقيقة الـ 88 من عمر اللقاء وقبل دقيقتين فقط من النهاية ليأتي بالثلاث نقاط.

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وجاء الهدف الذي سجله إبراهيموفيتش ليكون الهدف رقم 29 له بالدوري الأمريكي منذ انضمامه في الموسم الماضي وخلال 32 مباراة فقط.

جدير بالذكر أن الرقم القياسي الخاص بأسرع لاعب وصولًا للهدف رقم 32 في كان مامادو ديالو عندما وصل لهم في 34 مباراة بين 2000 و2001.