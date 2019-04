إبراهيموفيتش يقود لوس أنجلوس للفوز على هيوستن ويقترب من رقم قياسي

حقق فريق لوس أنجلوس جلاكسي الفوز على نظيره هيوستن دينامو بهدفين مقابل هدف وحيد في المباراة التي جمعت الفريقين بالدوري الأمريكي.

جاء هذا بعد أن افتتح التسجيل النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش في الدقيقة الـ 31 من عمر اللقاء بهدف من ركلة جزاء، لينتهي الشوط الأول بتلك النتيجة.

You can't stop @Ibra_official. You can't hope to contain him either. pic.twitter.com/tUsAaR5HOK