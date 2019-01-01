إبراهيموفيتش يشعر بالاضطهاد في أمريكا

إبراهيموفيتش يشعر بأنه مضطهد من قبل لاعبي الـ MLS

يوسف حمدي تابعوه على تويتر

يشعر نجم لوس أنجلوس جالاكسي زلاتان إبراهيموفيتش بأنه مضطهد من قبل المنافسين في الدوري الأمريكي لكرة القدم.

وكان إبراهيموفيتش قد تسبب في إصابة اللاعب الليبي محمد المنير بكسر في عظام الوجه مما استوجب خضوعه لعملية جراحية.

قبلها تشاجر مع عدد من اللاعبينو الإداريين في أندية الدوري الأمريكي كان من بينهم مدرب حراس مرمى منتخب مصر سابقًا زكي عبد الفتاح.

وحول ذلك، يشعر زلاتان إبراهيموفيتش أنه يتم استهدافه من قبل لاعبي الدوري الأمريكي على وجه التحديد لسبب لا يعلمه.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) July 26, 2019

وتسبب ذلك في شعور إبراهيموفيتش بعدم الارتياح، خاصة بعد دخوله في مشاجرات مع لاعبي الخصوم في كل مباراة تقريبًا خلال الفترة الأخيرة.

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يذكر أن زلاتان إبراهيموفيتش كان قد واصل تصريحاته المثيرة للجدل حول كونه لا يقارن بأي من لاعبي الدوري الأمريكي.