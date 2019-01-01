لوس أنجيلوس جالاكسي

إبراهيموفيتش يشعر بالاضطهاد في أمريكا

التعليقات()
Katharine Lotze
إبراهيموفيتش يشعر بأنه مضطهد من قبل لاعبي الـ MLS

    يوسف حمدي      تابعوه على تويتر

يشعر نجم لوس أنجلوس جالاكسي زلاتان إبراهيموفيتش بأنه مضطهد من قبل المنافسين في الدوري الأمريكي لكرة القدم.

اختيارات المحررين

وكان إبراهيموفيتش قد تسبب في إصابة اللاعب الليبي محمد المنير بكسر في عظام الوجه مما استوجب خضوعه لعملية جراحية.

قبلها تشاجر مع عدد من اللاعبينو الإداريين في أندية الدوري الأمريكي كان من بينهم مدرب حراس مرمى منتخب مصر سابقًا زكي عبد الفتاح.

وحول ذلك، يشعر زلاتان إبراهيموفيتش أنه يتم استهدافه من قبل لاعبي الدوري الأمريكي على وجه التحديد لسبب لا يعلمه.

وتسبب ذلك في شعور إبراهيموفيتش بعدم الارتياح، خاصة بعد دخوله في مشاجرات مع لاعبي الخصوم في كل مباراة تقريبًا خلال الفترة الأخيرة.

برشلونة يحرض نيمار على باريس سان جيرمان والبرازيلي يرفض الخطة

يذكر أن زلاتان إبراهيموفيتش كان قد واصل تصريحاته المثيرة للجدل حول كونه لا يقارن بأي من لاعبي الدوري الأمريكي.

 

إغلاق