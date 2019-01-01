إبراهيموفيتش يسجل في فوز لوس أنجلوس على فانكوفر

النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش يسجل من جديد لفريق لوس أنجلوس جلاكسي ويقودهم للفوز على فانكوفر وايت كابس في الدوري الأمريكي.

فيسبوك تويتر علي رفعت

حقق فريق لوس أنجلوس جلاكسي الفوز على نظيره فانكوفر وايت كابس في المباراة التي جمعت الفريقين بالدوري الأمريكي في ساعات مبكرة من صباح اليوم السبت.

جاء هذا الفوز بهدفين نظيفين بلقاء الجولة الخامسة لكلا الفريقين، وسجل أهداف الضيوف كل من زلاتان إبراهيموفيتش ودانييل ستريس في الدقائق الـ 63 والـ 71.

إبراهيموفيتش لن يكتفي بتسجيل هدف فقام بصناعة هدف وكان أحد أهم أسباب الفوز الذي قرب جلاكسي من قمة ترتيب المجموعة الغربية.

ويحتل فريق لوس أنجلوس جلاكسي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الأمريكي بالمجموعة الغربية حاليًا بـ 12 نقطة ويسبقه فقط لوس أنجلوس بنقطة وحيدة.

بينما تجمد رصيد فانكوفر وايت كابس عند نقطة وحيدة كان قد حصل عليه من تعادل مع فريق سياتل ساوندرز في الجولة الرابعة قابعًا في المركز العاشر.

جدير بالذكر أن الهدف الذي سجله إبراهيموفيتش هو الرابع له هذا الموسم ويحتل به المركز الثاني في جدول هدافي البطولة خلف كارلوس فيا نجم لوس أنجلوس وصاحب الخمسة أهداف.