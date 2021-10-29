"إبراهيموفيتش يستطيع اللعب حتى الـ 80، وميلان ليس جاهزًا للأبطال"

أليساندرو نيستا أسطورة ميلان يتحدث عن مستقبل زلاتان إبراهيموفيتش واحتمالات الفوز بالدوري الإيطالي والمنافسة في دوري أبطال أوروبا.

أكد أليساندرو نيستا أسطورة ميلان السابق أن السويدي زلاتان إبراهيموفيتش قادر على الاستمرار في الملاعب لسنوات طويلة مقبلة.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها نيستا لصالح "لا جازيتا ديلو سبورت"، وأكد خلالها أن ميلان غير جاهز بعد للتنافس في دوري أبطال أوروبا، لكنه أكد على قدرة النادي على الفوز بالدوري الإيطالي.

ماذا قال نيستا عن زلاتان إبراهيموفيتش؟

وقال نيستا: "إبراهيموفيتش بطل، ويختلف عن غيره فيما يتعلق بالموهبة والقوة والعقلية، لقد كان هكذا طوال معرفتي به".

وأضاف: "يستطيع أن يظل تنافسيًا حتى الـ80 من عمره، ولو صمدت ركبته سيبقى لسنوات عديدة في الملاعب".

ما الذي قاله نيستا عن حظوظ ميلان في الفوز بالدوري الإيطالي؟

وأردف: "بكل تأكيد ميلان يستطيع الفوز بالدوري الإيطالي، هذه هي الفرصة الأفضل لهم، فالفريق الآن يعرف كيف يتعامل مع الضغوط".

وأكمل عن دوري أبطال أوروبا: "هناك الكثير من العناصر الشابة الآن لذلك لا أرى الفريق جاهزًا لدوري الأبطال، يجب أن يشاركوا لفترة طويلة قبل التأقلم مع الأمور، كما هو الحال في الدوري المحلي".

جدير بالذكر أن ميلان يحتل في الوقت الحالي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإيطالي بعد مرور عشر جولات وبرصيد 28 نقطة وبفارق الأهداف لصالح صاحب المركز الأول نابولي.

اقرأ أيضًا