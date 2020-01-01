إبراهيموفيتش يزيد الغموض حول مستقبله مع ميلان

الأمور تبدو غريبة للمهاجم السويدي

أثار زلاتان إبراهيموفيتش مهاجم ميلان، الشكوك حول مستقبله مع النادي الإيطالي، بعدما أكد أن الأمور مازالت غير واضحة سواء بالبقاء أو الرحيل.

صاحب الـ38 سنة انضم لميلان خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، في صفقة تستمر حتى نهاية الموسم الحالي، وسط تكهنات متواصلة حول مصيره.

اللاعب يمر بحالة فنية مميزة جداً هذا الموسم، وساهم في فوز ميلان على ساسوولو أمس الثلاثاء، حيث سجله ثنائية في المباراة التي انتهت بنتيجة 2/1.

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وقال زلاتان في تصريحات لشبكة "سكاي" الإيطالية:"أمامي 3 مباريات في 10 أيام مع ميلان لم يتحدث معي حتى الآن ولا أتوقع أي شيء آخر".

وأضاف:"هناك بعض الأشياء لا يمكن التحكم فيها، الأمر يبدو غريباً نوعاً ما، ولكن بشكل عام نحن نقوم بأشياء رائعة ونلعب بثقة عالية في أنفسنا".

وتابع:"نحن في حالة فنية ممتازة الآن، كنا في وضعية صعبة عندما وصلت، الآن الأمور تتحسن وصعدنا في جدول التدريب".

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يذكر أن زلاتان نجح في تسجيل 8 أهداف في 17 مباراة لعبها مع ميلان هذا الموسم، ليساعد على احتلال الفريق المركز الخامس بالدوري الإيطالي قبل نهاية المسابقة بـ3 جولات .