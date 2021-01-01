إبراهيموفيتش يحقق رقمًا مذهلًا رغم اقترابه من حاجز الأربعين عامًا

إنجازات لا توصف..

واصل زلاتان إبراهيموفيتش، لاعب ميلان، تسجيله للأرقام القياسية التاريخية، وهذه المرة بعد هدفيه في شباك كالياري يوم الأحد الماضي بالدوري الإيطالي.

إبراهيموفيتش الذي قاب قوسين أو أدنى من بلوغ عامه الأربعين، بدأ مسيرته الاحترافية عام 1999 مع مالمو، وحينها أحرز هدفه الأول على الإطلاق على صعيد الدوري السويدي.

يوم الأحد، أحرز إبرا هدفه الأول في عام 2021 ولكن بقميص ميلان، ليكون السلطان قد سجل على مدار 23 عامًا متتاليين هدفًا على الأقل في كل دوري لعب به.

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رحلة السلطان كانت كبيرة في كرة القدم، فبعد مالمو لعب لأياكس وأحرز أهدافًا كثيرة في الدوري الهولندي، وبعدها في الدوري الإيطالي ثم الإسباني والفرنسي والإنجليزي وكذلك الأمريكي.

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أرقام لا تصدق للسلطان، فالاستمرار لمدة 23 عامًا رغم الإصابات وكبر العمر أمر يُبرهن على أن إبرا ربما يكون أحد أبرز الرياضيين في التاريخ.

إلى جانب هذا الرقم الإعجازي، فإبرا حاليا يتنافس مع كريستيانو رونالدو وتشيرو إيموبيلي وروميلو لوكاكو على لقب هداف الكالتشيو، حيث سجل 12 هدفًا بعدد مشاركات أقل منهم جميعًا.

الجدير بالذكر أن إبراهيموفيتش قد غاب عن الملاعب الشهر الماضي بسبب الإصابة، ليسجل عودته بأفضل صورة ممكنة في مباراة كالياري.