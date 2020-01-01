إبراهيموفيتش يحجز رحلة العودة لميلان ويخضع للحجر الطبي

النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش لاعب فريق ميلان يحدد موعد عودته من ستوكهولم عاصمة بلاده لمدينة ميلان استعدادًا لعودة كرة القدم.

كشفت تقارير صحفية اليوم أن النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش لاعب فريق ميلان يستعد في الوقت الحالي للعودة لإيطاليا من أجل استئناف تدريباته مع الروسونيري.

جاء هذا بحسب ما ذكرت وكالة "أنسا" والتي أكدت أن النجم السابق لبرشلونة وإنتر سيستقل طائرة يوم الإثنين المقبل من العاصمة السويدية ستوكهولم.

وتواصل اللاعب خلال الساعات الأخيرة مع ميلان وإدارته من أجل تحديد موعد عودته للحصول على فترة حجر صحي مناسبة قبل العودة للتدريبات.

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وستكون فترة العزل الطبي الخاصة بزلاتان هي 14 يومًا وهو الإجراء المتبع في كل دول العالم للوقاية من فيروس كورونا والحد من انتشاره المريع.

وكان إبراهيموفيتش قد أمضى الأسابيع الماضية وهو يتدرب رفقة فريق هاماربي الذي اشترى نسبة كبيرة من الأسهم الخاصة به في نوفمبر الماضي.

وكانت الأيام الماضية قد شهدت عودة الكثير من المحترفين من خارج إيطاليا على رأسهم كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس، استعدادًا منهم للتدرب مع فرقهم لعودة الدوري الإيطالي.

جدير بالذكر أن الحكومة الإيطالية كانت قد سمحت للفرق الرياضية بالعودة للتدريبات على ملاعبها المفتوحة بالرغم من عدم تحديد أي موعد لعودة البطولات بعد.