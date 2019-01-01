فيديو - إبراهيموفيتش يتألق ويسجل ثلاثية في ديربي لوس أنجيلوس

إبرا يؤكد تصريحاته عن كونه الأفضل

فيسبوك تويتر هيثم محمد

تألق زلاتان إبراهيموفيتش، النجم السويدي، بعدما سجل ثلاثية قاد بها فريقه لوس أنجيلوس جالاكسي للانتصار في ديربي المدينة على لوس أنجيلوس إف سي.

وأثار إبرا الجدل في وقت سابق هذا الأسبوع بعدما قال إنه الأفضل بالدوري الأمريكي، وشبه نفسه بالفيراري وسط سيارات الفيات.

وكان اللقاء مواجهة مباشرة بين إبراهيموفيتش وهداف لويس أنجيلوس إف سي المكسيكي كارلوس فيلا، والذي يتصدر لائحة هدافي الدوري أيضاً برصيد 19 هدفاً قبل المباراة.

وسجل إبرا ثلاثيته في الدقائق الثامنة، 56، و70، بينما رد فيلا بهز الشباك مرتين في الدقيقة الرابعة، والأخيرة من عمر اللقاء.

ورغم الخسارة، ولكن فريق فيلا يبتعد في صدارة الترتيب برصيد 46 نقطة، ويأتي رفقاء إبرا خلفه، ولكن بفارق شاسع، إذ يملك جالاكسي 37 نقطة.