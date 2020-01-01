بوبان: لاعبو ميلان لا يمكنهم الاختباء خلف إبراهيموفيتش

إبرا يعود لإنقاذ ميلان

أكد زفونمير بوبان، إداري ميلان، على سعادته بتعاقد فريقه مع النجم زلاتان إبراهيموفيتش، ولكن شدد على أهمية عدم تناسي ما حدث في مباراة أتالانتا الأخيرة.

وخسر الروسونيري آخر لقاءاته قبل التوقف الشتوي بملعب "أتلتي أتزوري" لمصلحة أتالانتا بخماسية نظيفة، ليواصل الفريق نتائجه السلبية هذا الموسم.

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وقال بوبان أثناء تقديم إبراهيموفيتش: "لا يجب أن ننسى ما حدث في بيرجامو، لاعبو هذا الفريق لا يمكنهم الاختباء خلف أكتاف زلاتان العريضة".

وأضاف: "إبرا يمكنه تقديم إضافة هائلة لنا ومساعدتنا هذا الموسم، سعداء بقدرتنا على إعادة شخصية ولاعب فريد من نوعه للعب معنا".

وأردف: "نشعر بالتفائل حيال تأثير إبرا على الفريق والطموح، وبعدها يجب العمل على تحقيق النتائج".

وانضم إبراهيموفيتش رسمياً لصفوف ميلان بعقد يمتد حتى نهاية الموسم الجاري، وتم تقديمه صباح الجمعة لوسائل الإعلام.