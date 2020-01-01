إبراهيموفيتش: في ميلان أنا اللاعب والمدرب والرئيس

إبراهيموفيتش يتحدث عن دوره في ميلان بعد الانتصار الكبير على يوفنتوس.

يرى السويدي زلاتان إبراهيموفيتنش لاعب إيه سي ميلان أن الروسونيري كان من الممكن أن يفوز بلقب الدوري الإيطالي إذا تعاقد معه منذ بداية الموسم..

إبراهيموفيتش كان قد عاد لصفوف ميلان يناير الماضي بعد انتهاء تعاقده مع لوس أنجلوس جالاكسي الأمريكي ليسجل ستة أهداف ويصنع ثلاثة آخرين في 13 مباراة.

إبراهيموفيتش قال في تصريحات لـ"دازن: "كان من الممكن أن نفوز ببطولة الدوري لو كنت هنا منذ بداية الموسم".

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اللاعب السويدي أضاف عن دوره داخل وخارج الملعب: "أنا هنا رئيس ومدرب ولاعب ولكنهم يدفعون لي فقط أجري كلاعب".

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ميلان كان قد نجح في الفوز على يوفنتوس بأربعة أهداف مقابل هدف واحد على ملعب سان سيرو ليحقق انتصاره الرابع في آخر خمس مباريات.

وعن احتمالات رحيل بيولي بنهاية الموسم، قال السلطان: "ما زال هناك شهر على النهاية لذلك عليك أن ننتظر ونرى، هناك بعض الأشياء تكون خارج نطاق السيطرة".

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واختتم إبراهيموفيتش تصريحاته قائلًا: "اللعب في غياب الجمهور أمر مؤسف وغريب، نحن نقوم بوظيفتنا. كان من الممكن أن تكون المرة الأخيرة التي يروني فيها في سان سيرو".

ميلان صاحب المركز الخامس يستعد لمواجهة نابولي الأحد المقبل ضمن مباريات الأسبوع الـ32 من الدوري الإيطالي.