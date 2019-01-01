إبراهيموفيتش عن مبابي: عليه العمل وتجاهل الضجة المُثارة حوله

المهاجم السويدي يشيد بنظيره الفرنسي موجهاً نصيحة له للمزيد من النجاح

حذر النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، المهاجم الفرنسي كيليان مبابي، من الالتفات للضجة المُثارة حوله.

مبابي برز كواحد من أفضل المواهب الأوروبية بداية من موناكو، وصولاً بالانضمام إلى العملاق الفرنسي باريس سان جيرمان.

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المهاجم الفرنسي الشاب استمر في تألقه، بالحصول مع منتخب بلاده على كأس العالم روسيا 2018.

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زلاتان وجه رسالة لمبابي يقول فيها:"كيليان لاعب رائع جداً، سنه صغير ويتطور وفاز بعدد جيد من البطولات".

وأضاف:"هو فقط يحتاج للمزيد من العمل، والتركيز متجاهلاً الضجيج من حوله وكل ما يقال عنه".

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وتابع:"هو قادر على تقديم أفضل مما يظهر منه الآن بشرط أن يعمل بجد".

تصريحات إبراهيموفيتش جاءت للموقع الرسمي لناديه لوس أنجلوس جالاكسي الأمريكي، والذي يستعد للكشف عن تمثال لاعبه السابق ديفيد بيكهام غداً السبت.