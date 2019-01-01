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لوس أنجيلوس جالاكسي

إبراهيموفيتش سينسى هدفه التاريخي بسبب خسارة فريقه

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خسارة لوس أنجلوس جالاكسي تعكر صفو هدف زلاتان إبراهيموفيتش التاريخي

 

يوسف حمدي    فيسبوك      تويتر

قال زلاتان إبراهيموفيتش إنه سينسى هدفه التاريخي في شباك نيو إينجلاند بسبب خسارة فريقه لوس أنجلوس جالاكسي في هذا اللقاء.

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وكان نيو إينجلاند قد تغلب على لوس أنجلوس جالاكسي بهدفين مقابل هدف واحد ضمن منافسات الدوري الأمريكي لكرة القدم.

وخلال المباراة، سجل زلاتان إبراهيموفيتش هدفًا على طريقته الخاصة من ضربة خلفية مزدوجة رائعة.

وفي الوقت الذي رشح فيه قطاع عريض من جمهور كرة القدم هذا الهدف لهدف العام، لم يكن زلاتان سعيدًا به بنفس الدرجة.

وقال زلاتان إبراهيموفيتش إنه سينسى هذا الهدف لأنه اقترن بخسارة فريقه لمباراة هامة، حيث أن الأهداف تأتي لمساعدة الفريق على الفوز.

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يذكر أن زلاتان إبراهيموفيتش كان قد انتقل إلى لوس أنجلوس جالاكسي خلال موسم الانتقالات الشتوية قبل الماضي قادمًا من مانشستر يونايتد.

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