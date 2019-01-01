إبراهيموفيتش: حطمت غرفة الملابس وطلبوا الإسعاف

تعرف على تصريحات إبراهيموفيتش حول الخسارة

أكد زلاتان إبراهيموفيتش، لاعب لوس أنجلوس جلاكسي، أنّه حطم غرفة الملابس وتسبب في إصابة أربعة لاعبين بعد الخسارة من سان خوسيه إيرثكويك.

سان خوسيه انتصرت بثلاثية نظيفة على لوس أنجلوس في الدوري الأمريكي.

وقال زلاتان ساخرًا عقب الهزيمة: "نعم حطمت كل شيء بعد المباراة حتى أنني دخلت غرفة الملابس ودمرت كل خزانات الملابس".

وتابع: "الأمر وصل إلى إصابة 4 لاعبين ودخولهم في غيبوبة مما دفع النادي لطلب سيارة الإسعاف".

وكان الهدف من سخرية السويدي هو الرد على شائعات الصحف بأنّه خرج من المباراة غاضبًا.

جدير بالذكر أن إبراهيموفيتش سجل 11 هدفًا في 14 مباراة لعبها خلال الموسم الجاري بالدوري الأمريكي.