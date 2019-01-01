إبراهيموفيتش: تسجيل الأهداف سهل عليك فقط أن تكون مثل زلاتان

تصريح مثير للجدل جديد من السلطان إبراهيموفيتش

فيسبوك تويتر بلال محمد

يرى زلاتان إبراهيموفيتش، لاعب لوس أنجلوس جالاكسي الأمريكي، أن تسجيل الأهداف، أمراً سهلاً ولكن عليك فقط أن تكون مثل السلطان زلاتان.

وساهم المهاجم السويدي، في فوز فريقه على حساب سبورتنج كانساس سيتي بنتيجة 7-2 الدوري الأمريكي بالأمس.

وقال إبراهيموفيتش في تصريحات عقبت اللقاء: "تسجيل الأهداف أمراً سهلاً، عليك فقط أن تكون مثل زلاتان وسيأتي".

وواصل: "أحاول مساعدة فريقي، بأفضل طريقة وهي تسجيل الأهداف أنا أسجل وعليّ الاستمرار".

وحول مباراة كانساس، قال المهاجم صاحب الـ 37 عاماً: "لقد كانت مباراة رائعة، حققنا نتيجة جيدة، لقد واجهنا فريقاً يلعب كرة قدم طيبة، عندما كنا نحصل على فرص كنا نسجلها هذا هو الفارق وسبب النتيجة".

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ويحتل زلاتان المركز الثاني في ترتيب هدافي المسابقة برصيد 26 هدفاً.

جدير بالذكر أن لوس أنجلوس رفع رصيده إلى 45 نقطة في المركز الخامس، بينما تجمد رصيد كانساس سيتي عند 37 نقطة في المركز التاسع.