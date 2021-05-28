إبراهيما كوناتي .. صخرة دفاع تمناها كبار أوروبا وخطفها ليفربول!

من هو الفرنسي إبراهيما كوناتي الذي يسعى ليفربول للحصول على خدماته لدعم خط دفاعه؟

ليفربول كان في المقدمة، خلفه برشلونة وريال مدريد المهتمين دائمًا بأي وكل موهبة تظهر على الساحة الأوروبية، ثم يأتي خلفهم آرسنال في سباق الاهتمام باللاعب الفرنسي الشاب إبراهيما كوناتي نجم لايبزيج الألماني، ولكن في النهاية، حسمها الريدز.

أخيرًا انتهى السباق، واليوم، أعلن ليفربول رسمياً عن التعاقد مع إبراهيما كوناتي من صفوف لايبزيج، ليصبح أولى صفقات الريدز الصيفية وتدعيم أول لدفاعه المهتز هذا الموسم

وتم ربط قلب الدفاع طوال الأسابيع الماضية بالانتقال لصفوف النادي الإنجليزي، خصوصاً بعد تألقه على مدار الموسمين الماضيين في ألمانيا، قبل أن ينتهي كل شيء ويأتي الإعلان الرسمي.

كوناتي ظهر قبل سنوات قليلة في فئات الشباب بالدرجات الأقل في فرنسا مع سوشو، قبل أن يتم تصعيده للفريق الأول ويبدأ مسيرته الاحترافية.

لاعب ليفربول الجديد صاحب الـ 21 عامًا ترك انطباعًا مذهلًا في كل مرة شارك فيها أمام أحد الفرق الكبيرة، سواء في فرنسا أو ألمانيا أو حتى بدوري أبطال أوروبا.

وهو ما أثار اهتمام كبار أوروبا أمثال برشلونة وريال مدريد وآرسنال، والأهم ليفربول صاحب الرغبة الأكبر في ضمه من بين الجميع.

لكن من هو كوناتي وكيف صعد وما الذي قدمه في سنواته القليلة الاحترافية؟ ذلك ما سنحاول استعراضه فيما يلي:

مركز واحد يكفي

في الوقت الحالي لا يكتفي لاعب كرة القدم باللعب في مركز واحد، بعضهم يلعب في مركزين والآخر في ثلاثة حتى يجدوا لأنفسهم المكان الأفضل.

البعض يخاطر ويلعب في مراكز أكثر ويقبل أي مهمة يعطيها له المدير الفني في أرض الملعب حتى لو كانت هي مجرد الركض حول الكرة دون أن يلمسها، لكن كوناتي ليس كذلك.

اللاعب الشاب اختار أن يلعب كقلب دفاع منذ لحظته الأولى، وقلب دفاع فقط لا يتحول لظهير في أي خطة، ولا يقوم بدور الليبرو أو وسط الملعب الدفاعي في أي مناسبة.

ربما في ذلك ميزة وهي أن يضع كافة تركيزه على منطقة الجزاء ولتكن مهماه أكثر وضوحًا بالنسبة له ولزملائه.

بالرغم من ذلك يميل كوناتي كثيرً لترك تمركزه كقلب دفاع ليخرج ليكون ظهير إضافي يساند زميله في الجانب الأيمن من الملعب.

بداية مميزة

بعد فترة في فرنسا مع سوشو في دوريات الدرجات الأقل لفت كوناتي الأنظار له لدى كشافة نادي لايبزيج الألماني، ووجد نفسه على رادار الفريق الذي ظهر من العدم لينافس سنويًا على المقاعد الأوروبية.

بدايته في ألمانيا كواحد من أفضل دوريات أوروبا كانت مميزة، وشارك في 16 مباراة بالدوري فقط في الموسم الأول له.

ما قدمه في الموسم الأول له كان ليشفع له ليكون أساسيًا لسنوات طويلة في أي فريق بالدوري الألماني، وهو ما حدث في الموسم الثاني.

شارك كوناتي في 28 مباراة وأصبح ركيزة أساسية في صفوف الفريق الذي ينافس كل موسم ويحرج كبار الدوري الألماني.

إصابات لعينة

تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن وعانى اللاعب من تكرار الإصابة في العامين الأخيرين بشكل ممل وسخيف.

بشكل تلقائي تراجعت أرقام اللاعب في المشاركة بداعي الإصابة، واستمر في التراجع بسبب تكرارها وأصبح وضعه صعبًا.

في العام التالي شارك كوناتي في تسعة لقاءات بالدوري الألماني، ولم يغب عن كافة اللقاءات المتبقية بداعي الإصابة، فالمدير الفني منح مكانه لغيره وأصبح عليه أن يفوز به من جديد.

وبمجرد أن بدأ في العودة ونال مكانه من جديد أصيب مرة أخرى هذا الموسم، ليشارك في تسعة لقاءات فقط حتى الآن، ويعود لأزمة محاولات إثبات الذات.

أرقام مبشرة

لو ابتعدت الإصابات عن اللاعب واستطاع الحصول على قسط من الراحة يستطيع من خلاله أن يثبت قدراته ويطور من نفسه ستتغير الأمور بشكل واضح بالنسبة له.

كوناتي ابتعد عن الملاعب لثماني مرات منذ أن انضم لصفوف لايبزيج، ووصلت فترات غيابه لأكثر من عام، بالتحديد 396 يومًا.

اللاعب غاب عن 46 مباراة في كل البطولات مع لايبزيج، دون أن نحسب اللقاءات التي غاب عنها عن فرق فرنسا بمختلف الفئات السنية بسبب الإصابة.

وبعيدًا عن فترات الإصابة فأرقام كوناتي طيبة للغاية، فاللاعب شارك حتى الآن في 104 مباراة احترافية مع الأندية، قدم خلالها مستويات أكثر من طيبة.

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هل كوناتي مناسب لليفربول؟

فنيًا فاللاعب لا غبار عليه، بالرغم من تسببه في تلقي شباك فرقه لهدفين خلال أربع سنوات وبشكل مباشر بعد لمسته الكرة.

لكن على المستوى البدني على ليفربول أن يدرس الأمر جيدًا، فتكرار إصابات اللاعب بذلك الشكل وفي هذا العمر لابد أن يكون له تأثيرًا واضحًا على مستقبله.

في النهاية ليفربول عانى من الإصابات أكثر من أي فريق آخر هذا الموسم، وآخر ما يريده هو ضم لاعب جديد ينضم لقائمة المصابين بعد أسابيع من التوقيع معه.