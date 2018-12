أيوبي لجاكا في مواجهة برايتون : بأي خطة نلعب الآن؟

ظهر أرسنال في واحدة من أسوأ مبارياته هذا الموسم، بعد السقوط في فخ التعادل الإيجابي مع برايتون 1/1، في الجولة التاسعة عشر من الدوري الإنجليزي.

المدفعجية تقدموا عن طريق المهاجم الجابوني بيير أيميريك أوباميانج، قبل أن يسجل يورجن لوكاديا هدف التعادل لأصحاب الأرض.

المدرب أوناي إيمري قرر التدخل بين الشوطين، حيث أخرج مسعود أوزيل ودفع بالنيجيري أليكس أيوبي.

جناح أرسنال فشل في ترك بصمة واضحة في المباراة، بل اختفى في معظم فترات الشوط الثاني.

عدسات التليفزيون اكتشفت السبب، حيث يبدو أن النيجيري لم يكن يعرف الخطة التي يلعب بها فريقه.

Iwobi didnt even know what formation Arsenal were playing 😂😂 pic.twitter.com/6wm2Rz6Tzr — was @scott39i (@mctominayi1) December 26, 2018