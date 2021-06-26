ومساعد وزير الرياضة رفض الإجابة

رغم انشغال الجماهير السعودية بصفقات أنديتها واستعداداتهم للموسم الجديد، إلا أن التقارير الصحفية التي تحدثت عن عودة الدوري السعودي ليُنقل عبر شبكة "أم بي سي" جذبت اهتمام الجميع، وقد توجهت صحيفة الرياضية السعودية لوزارة الرياضة ورابطة المحترفين لسؤالهم عن الأمر وكانت الإجابات مفاجئة للغاية.

التقارير تحدثت عن أن الدوري السعودي للموسم القادم سيُنقل عبر منصة شاهد التابعة لقنوات "MBC"، فيما قالت تقارير أخرى أنه سيُنقل عبر منصة "GSA" السعودية التي نقلت مباريات دور المجموعات من دوري أبطال آسيا مؤخرًا.

ماذا قال مساعد وزير الرياضة حول نقل الدوري السعودي؟

الرياضية سألت عبد العزيز باعشن مساعد وزير الرياضة لشؤون الرياضة والمدير التنفيذي لشركة الرياضة السعودية عن حقيقة تلك التقارير، خاصة مع بقاء 50 يومًا تقريبًا على انطلاق موسم 2021-2022 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي.

المفاجأة أن باعشن لم يقل شيئًا، بل امتنع عن الإجابة مما زاد من الغموض والضبابية المحيطة بذلك الملف المهم.

ماذا قال رئيس رابطة المحترفين حول نقل الدوري السعودي؟

عبد العزيز عفالق رئيس رابطة المحترفين أجاب على سؤال الرياضية حول نقل الدوري السعودي، لكن إجابته كانت كذلك مفاجئة وغريبة، إذ نفى علمه بأي شيء حول الأمر، بل وطلب من الصحيفة السعودية تزويده بأي معلومات إن كانت بحوزتها.

إذ قال "لم يناقش معي أي أحد كان هذا الملف. ليس لدي معلومات حول الناقل التلفزيوني للدوري في الموسم المقبل، إذا كان لديكم معلومات أمدونا بها فضلًا، فأنا لا أعرف شيئًا في هذا الموضوع حتى الآن".

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